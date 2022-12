Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag nahezu unverändert

Anleger zeigten sich um 04:22 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 111,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 111,68 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 110,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 110,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 63.184 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 28,88 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 149,80 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.309,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 4,91 EUR im Jahr 2022 aus.

