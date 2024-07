Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 132,60 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 132,60 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 132,86 EUR aus. Bei 131,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.128 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 30,33 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,32 Prozent.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,18 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 160,33 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

