Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 101,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 101,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.822 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 121,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 15,98 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,92 EUR am 05.07.2022. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 14,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.000,00 EUR – eine Minderung von 15,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14.177,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

