Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag leichter

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 133,50 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 133,50 EUR ab. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 132,92 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 133,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.279 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 29,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 162,67 EUR.

Am 30.07.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,00 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 15,90 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

