Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittwochmittag fester

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 109,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 110,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.388 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit Abgaben von 26,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 150,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 EUR gegenüber 0,51 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,54 Prozent auf 13.309,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 16.02.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie dennoch in Grün: Airbus könnte Auslieferungsziel verfehlen - Auftrag durch Croatia Airlines

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Politische Einigung bei Luftkampfsystem FCAS erzielt - Airbus-Aktie leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus