Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 135,36 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 135,36 EUR ab. Bei 134,98 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 135,90 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 58.215 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,72 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 2,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,04 EUR am 07.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 20,92 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,38 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.897,00 EUR umgesetzt, gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,59 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie zieht an: Markt für Verkehrsflugzeugdienstleistungen wird sich bis 2042 fast verdoppeln

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor einem Jahr verdient