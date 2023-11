Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Nachmittag vor

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 136,04 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 136,04 EUR nach oben. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 136,10 EUR zu. Bei 135,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 100.011 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 1,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2022 (107,04 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,38 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,59 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

