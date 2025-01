Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 166,94 EUR nach oben.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 166,94 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 167,12 EUR zu. Bei 167,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.364 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,52 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 25,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,60 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,56 EUR.

Am 30.10.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 15,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 11,98 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

