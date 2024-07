Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) bricht am Mittwochnachmittag nach oben aus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,4 Prozent auf 140,74 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 140,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 142,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 353.562 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 22,79 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,57 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,23 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 160,78 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Es stand ein EPS von 0,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,90 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,83 Mrd. EUR.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Am 29.10.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,47 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

