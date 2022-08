Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 1,9 Prozent auf 98,66 EUR. Bei 97,81 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 99,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 302.941 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 18,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (88,92 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 10,95 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,09 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 28.07.2022 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.000,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.177,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 4,98 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus