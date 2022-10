Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verliert am Montagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,1 Prozent auf 108,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 108,60 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.679 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 142,00 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.309,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.518,00 EUR in den Büchern standen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 01.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,97 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie im Plus: Airbus übertrifft im dritten Quartal mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen - Airbus will A320-Ausstoß schnell hochfahren

SAFRAN-Aktie im Plus: SAFRAN rechnet für das laufende Jahr mit mehr Umsatz

Ausblick: Airbus SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com