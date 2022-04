AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag fester

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 13:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 20,11 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 20,33 EUR. Mit einem Wert von 20,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 161.410 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 26,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.05.2021 bei 14,82 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,31 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,50 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 24.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 108,10 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180,90 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,24 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2021 wird am 24.02.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.02.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2022-Bilanz von AIXTRON SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,911 EUR im Jahr 2023 aus.

