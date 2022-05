AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 24,36 EUR ab. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 24,29 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,55 EUR. Bisher wurden heute 35.789 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 26,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,82 EUR fiel das Papier am 14.05.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 64,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 26,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 24.02.2022. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,04 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 180,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,50 EUR umgesetzt.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 05.05.2022 vorlegen. AIXTRON SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2023 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,985 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

