AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 19,90 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 19,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 19,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 525.034 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Gewinne von 100,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 17,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,15 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,388 EUR belaufen. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 27,70 EUR.

Am 25.07.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

