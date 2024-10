AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 15,57 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 15,57 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,54 EUR. Bei 15,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 72.927 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 156,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,387 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,97 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,36 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 31.10.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

