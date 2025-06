AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag höher

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 11,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 11,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 53.870 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 23,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 93,28 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 40,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,190 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,89 Prozent zurück. Hier wurden 112,53 Mio. EUR gegenüber 118,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,722 EUR je Aktie aus.

