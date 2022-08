AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag Verlust reich

Um 04:22 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 25,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 24,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 283.118 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,18 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 65,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,50 EUR an.

Am 05.05.2022 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,59 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 78,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 49,50 EUR eingefahren.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.10.2023 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,832 EUR je Aktie belaufen.

