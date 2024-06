AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 21,28 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 21,28 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 21,28 EUR. Bei 21,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.114 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,45 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,72 EUR ab. Mit Abgaben von 2,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,397 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,91 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 25.04.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

