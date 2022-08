AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verliert am Freitagnachmittag

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 24,99 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,89 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,66 EUR. Zuletzt wechselten 342.063 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 11,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2022 bei 15,20 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 64,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,50 EUR.

Am 05.05.2022 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 78,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 88,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,832 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Analysten sehen für AIXTRON SE-Aktie Luft nach oben

AIXTRON-Aktie gewinnt: AIXTRON mit hohem Auftragseingang

ASML-Aktie legt dennoch zu: USA will wohl Verkaufsverbot für ältere ASML-Anlagen nach China

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE