AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Montagmittag positiv

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 15,22 EUR. Bei 15,70 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 585.133 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 58,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (12,73 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 19,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,374 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,19 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,25 Prozent zurück. Hier wurden 156,33 Mio. EUR gegenüber 164,99 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

