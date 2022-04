AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Mittag auf rotes Terrain

Um 12:22 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 20,79 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,67 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 250.298 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2021 erreicht. Gewinne von 27,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.05.2021 Kursverluste bis auf 14,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,50 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 108,10 Millionen EUR – eine Minderung von 40,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 180,90 Millionen EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 23.02.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,911 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

