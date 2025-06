AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 12,65 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 11:40 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,65 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 12,47 EUR. Bei 12,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 102.998 Aktien.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 45,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 33,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,190 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,39 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. AIXTRON SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,722 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

