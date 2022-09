AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Dienstagvormittag

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 23,25 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,40 EUR an. Bei 23,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 25.242 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2022 auf bis zu 28,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Bei einem Wert von 15,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,50 EUR.

Am 28.07.2022 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 107,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 102,48 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 26.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,825 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

