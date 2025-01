AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 15,15 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 15,15 EUR zu. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.091 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,69 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 142,26 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,73 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 18,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,374 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,25 Prozent auf 156,33 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

