AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 22,75 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 22,75 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 22,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,56 EUR. Bisher wurden heute 138.468 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,34 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 31.05.2024 auf bis zu 20,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 8,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,409 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,91 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 118,31 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

