AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 16,01 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 16,01 EUR. Bei 16,05 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,01 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.554 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2024 bei 22,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 38,79 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 89,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,189 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,39 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 112,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 118,31 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,726 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

