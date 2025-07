AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Mittwochnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 16,24 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,30 EUR. Bei 16,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 436.156 AIXTRON SE-Aktien.

Am 17.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,22 EUR an. Mit einem Zuwachs von 36,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 47,97 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,189 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,726 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren verdient

AIXTRON-Aktie steigt: Oddo optimistisch