AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 12,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 12,74 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119.629 AIXTRON SE-Aktien.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,53 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 33,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,192 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,39 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,719 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wie Experten die AIXTRON SE-Aktie im Mai einstuften

Infineon, AIXTRON & Co.: Halbleiter-Aktien steigen - NVIDIA beflügelt den Sektor