AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE büßt am Freitagnachmittag ein

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 15,12 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 15,12 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,07 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 232.878 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,69 EUR an. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 58,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 12,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 18,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,374 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 156,33 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte AIXTRON SE am 04.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

