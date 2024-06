AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 22,39 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,39 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 22,31 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,36 EUR. Bisher wurden heute 20.461 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 43,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 31.05.2024 Kursverluste bis auf 20,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 8,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,403 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,91 EUR an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,31 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,23 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

