AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 13,91 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 13,91 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 353.985 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 63,25 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 39,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,192 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,39 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 112,53 Mio. EUR, gegenüber 118,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,89 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,719 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

