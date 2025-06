AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Donnerstagvormittag zu

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 14,07 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 14,07 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 14,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.199 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 22,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 61,34 Prozent zulegen. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,192 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,39 EUR.

Am 30.04.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 112,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,89 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,719 EUR je Aktie aus.

