AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12.07.2022 12:22:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 23,68 EUR ab. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,34 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.594 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,18 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 15,97 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2022 Kursverluste bis auf 15,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 55,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 27,17 EUR.

Am 05.05.2022 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 88,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 49,50 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,815 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

