AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 21,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 21,16 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,99 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 21,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 172.452 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 88,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 17,88 EUR fiel das Papier am 02.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,52 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,377 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 25.04.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 118,31 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt am Donnerstagmittag

Gewinne in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus

Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain