AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren bedeutet

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 3 Jahren eingefahren

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagmittag Gewinne

Heute im Fokus

Amazon sichert sich Aktienoption an Applied Optoelectronics. Palantir Warp Speed gibt neue Kunden bekannt. Tesla warnt vor negativen Folgen durch Trump-Zölle - Heftige Vorwürfe gegen Arbeitspraxis in Grünheide. Compass will wohl Buffetts Immobilienmaklergeschäft übernehmen. EZB erlaubt UniCredit größeren Commerzbank-Anteil. Mercedes-Chef sieht Konzern fast so amerikanisch wie US-Unternehmen.