AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Donnerstagmittag schwächer

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 14,22 EUR nach.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 14,22 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,16 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,75 EUR. Zuletzt wechselten 210.518 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,69 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2024. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 61,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,73 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 11,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,379 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,24 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,25 Prozent auf 156,33 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne

Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker