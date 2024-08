AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 19,39 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 19,39 EUR nach oben. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 19,48 EUR zu. Mit einem Wert von 19,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 113.608 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 105,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 17,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,33 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,388 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 27,70 EUR angegeben.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,36 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

