AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Montagmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 16,08 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 16,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 16,07 EUR. Bei 16,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 234.636 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 148,07 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 14,05 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,388 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 26,23 EUR.

Am 25.07.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 24,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 173,44 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 131,78 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,06 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

