AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 11,18 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 11,18 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,34 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,25 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 341.635 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,18 EUR) erklomm das Papier am 17.05.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 116,38 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Abschläge von 24,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,210 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,83 EUR an.

Am 27.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,21 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.04.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,714 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

