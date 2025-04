AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Freitagvormittag positiv

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 11,25 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 11,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,25 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 28.697 Aktien.

Am 17.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 114,93 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 24,89 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 226,74 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 214,21 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte AIXTRON SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,714 EUR je Aktie.

