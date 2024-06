AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Bärenmodus

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,3 Prozent im Minus bei 19,15 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 19,15 EUR abwärts. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,93 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,40 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.043.677 Stück gehandelt.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 108,36 Prozent. Am 19.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,93 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 1,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,403 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,41 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 25.04.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,20 EUR je Aktie.

