AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 19,45 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 19,45 EUR nach oben. Bei 19,69 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 19,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 205.842 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 105,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,93 EUR fiel das Papier am 19.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,67 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,403 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 31,41 EUR.

Am 25.04.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,20 EUR je Aktie aus.

