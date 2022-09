AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Verlusten

Um 12:22 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 25,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 24,96 EUR. Bei 25,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 176.815 AIXTRON SE-Aktien.

Am 30.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 10,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2022 bei 15,20 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 66,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,50 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,48 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 107,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,50 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.10.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,849 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie erholt sich kräftig: Investmentbank Oddo BHF sorgt für mehr Zuversicht

Infineon- und AIXTRON-Aktie schwach: Technologiestreit zwischen den USA und China verschärft sich

August 2022: Analysten sehen Potenzial bei AIXTRON SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE