AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 12,29 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 12,29 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 376.592 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,57 EUR erreichte der Titel am 24.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,86 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 31,22 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,190 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,39 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 118,31 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 112,53 Mio. EUR.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. AIXTRON SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,722 EUR je Aktie.

