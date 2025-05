AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Vormittag fester

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 12,49 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,49 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.592 AIXTRON SE-Aktien.

Am 24.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 88,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Abschläge von 32,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,190 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,39 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AIXTRON SE am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,722 EUR fest.

