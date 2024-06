AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag freundlich

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,64 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 18,64 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 18,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,50 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.874 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 114,00 Prozent zulegen. Am 21.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,36 EUR ab. Mit Abgaben von 1,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,403 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,41 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 118,31 Mio. EUR gegenüber 77,23 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,20 EUR fest.

