AIXTRON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von AIXTRON SE

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 18,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 18,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 18,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.352 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 116,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,36 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 0,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,403 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,56 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags