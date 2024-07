Notierung im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Freitagmittag fester

26.07.24 12:04 Uhr

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 20,20 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 20,20 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,29 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 19,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 177.252 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,48 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,88 EUR am 02.07.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 11,51 Prozent sinken. Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,391 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,84 EUR. Am 25.07.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 131,78 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025. In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter AIXTRON-Aktie rot: Umsatzerlöse sacken ab - Q3 soll besser werden TecDAX-Handel aktuell: TecDAX im Minus

Bildquellen: AIXTRON SE