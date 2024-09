AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 16,55 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 16,55 EUR. Bei 16,66 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,25 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 593.738 Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. 141,10 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 13,82 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 19,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,389 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,97 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,36 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR im Vergleich zu 173,44 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

