AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag im Plus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 17,36 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 17,36 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,47 EUR. Bei 17,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 192.927 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 129,85 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,39 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,388 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,59 EUR aus.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,36 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 131,78 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,07 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

